Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» переиграть «Аризону»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» – «Нэшвилл Предаторз» завершился победой гостей со счетом 4:2.

Одну из шайб в составе победившей команды стал российский форвард Яков Тренин, отличившийся на 18-й минуте. Также по голу забили Маттиас Экхольм (1), Таннер Жанно (19) и Роман Йоси (48).

Соперник ответил заброшенными шайбами Клэйтона Келлера (43) и Лоусона Крауза (51). Защитник Илья Любушкин не набрал результативных очков, отыграв 12 минут 11 секунд.

Отметим, что «Нэшвилл» одержал свою четвертую победу кряду в чемпионате – в данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков. «Аризона» идет 16-й с 17 очками.

12 января «Предаторз» дома встретится с «Колорадо», а «Койотис» днем позже на своей площадке примут «Торонто».