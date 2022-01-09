Голкипер «Эдмонтона» Коновалов заразился коронавирусом

Пресс-служба «Эдмонтон Ойлерз» сообщила о том, что российский вратарь Илья Коновалов попал в ковид-протокол команды.

Отмечается, что помимо 23-летнего голкипера, положительные тесты на коронавирус сдали четыре игрока «Ойлерз», а именно Эван Бушар, Слэйтер Куккук, Кайлер Ямамото и Брендан Перлини. Ранее Covid-19 был выявлен у трех хоккеистов клуба – Тайсона Бэрри, Дерека Райана и Конора Макдэвида.

Напомним, что «Эдмонтон» выбрал Коновалова на драфте НХЛ 2019 года под общим 85-м номером. В мае прошлого года клуб подписал с россиянином двухлетний контракт. В данный момент голкипер не отыграл ни одной встречи в рамках НХЛ.

В нынешнем сезоне Коновалов отыграл десять матчей в АХЛ в составе фарм-клуба «Ойлерз» – «Бейкерсфилд Кондорс».