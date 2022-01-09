Капризов сможет принять участие в матче с «Анахаймом»

Стало известно о том, когда российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сможет вернуться на лед после травмы верхней части тела.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 24-летний нападающий будет доступен к следующему матчу «дикарей» в регулярном чемпионате – 15 января команда сыграет дома против «Анахайм Дакс».

Напомним, что Капризов получил повреждение 6 января во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2). По этой причине он не смог принять участие в сегодняшней игре против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).

В нынешнем сезоне форвард набрал 40 (14+26) очков в 32 сыгранных матчах.