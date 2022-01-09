«Тампа-Бэй» – «Бостон». Сергачев признан третьей звездой встречи

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (2:5).

Отметим, что в прошедшей встрече 23-летний россиянин провел на льду 23 минуты 47 секунд, отличившись двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне хоккеист забил два гола и отдал 15 ассистов в 33 играх.

Как информирует источник, второй звездой матча стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, записавший на свой счет дубль. Первым стал его партнер по команде – нападающий Давид Пастрняк. Чех также забросил две шайбы.