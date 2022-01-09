«Сибирь» одержала минимальную победу над «Амуром» в Хабаровске

Хоккеисты «Сибири» на выезде обыграли «Амур» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что единственная шайба в сегодняшней встрече была заброшена в первом периоде – ее автором стал нападающий гостей Никита Сетдиков (7-я минута).
Таким образом, «Сибирь» набрала 55 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет девятым с 45 очками.
10 января клубы проведут между собой еще один матч, который пройдет в Хабаровске.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол:
0:1 – Сетдиков (Шаров, Пьянов), 06:40
Вратари: Аликин – Сятери.
Броски: 35 – 29.
Штраф: 6 – 8.
источник: «Советский спорт»