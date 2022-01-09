«Адмирал» дома обыграл «Спартак», прервав свою серию из трех поражений кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком» завершился победой дальневосточного клуба со счетом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик, отличившийся дублем на 13-й и 50-й минутах, а также Динар Хамидуллин (35) и Камиль Фазылзянов (37). Соперник ответил голами Николая Чебыкина (29), Максима Цыплакова (43) и Ивана Дроздова (55).
Отметим, что «Адмирал» прервал свою серию из трех поражений кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» идет шестым на Западе (56 очков).
12 января клуб из Владивостока сыграет дома против «Сибири», а красно-белые днем позже отправятся в гости к московскому «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Голы:
1:0 – Гутик (Шевченко, Шэн), 12:08
1:1 – Чебыкин (Лехтеря), 28:02
2:1 – Хамидуллин (Шевченко), 34:03
3:1 – Фазылзянов (Калетник, Лугин), 36:01
3:2 – Цыплаков (Дроздов, Лехтеря), 42:45
4:2 – Гутик, 49:12
4:3 – Дроздов, 54:20 (бул.)
Вратари: Лазушин – Красиков.
Броски: 33 – 24.
Штраф: 8 – 8.