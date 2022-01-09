«Адмирал» дома обыграл «Спартак», прервав свою серию из трех поражений кряду в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком» завершился победой дальневосточного клуба со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Гутик, отличившийся дублем на 13-й и 50-й минутах, а также Динар Хамидуллин (35) и Камиль Фазылзянов (37). Соперник ответил голами Николая Чебыкина (29), Максима Цыплакова (43) и Ивана Дроздова (55).

Отметим, что «Адмирал» прервал свою серию из трех поражений кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» идет шестым на Западе (56 очков).

12 января клуб из Владивостока сыграет дома против «Сибири», а красно-белые днем позже отправятся в гости к московскому «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Гутик (Шевченко, Шэн), 12:08

1:1 – Чебыкин (Лехтеря), 28:02

2:1 – Хамидуллин (Шевченко), 34:03

3:1 – Фазылзянов (Калетник, Лугин), 36:01

3:2 – Цыплаков (Дроздов, Лехтеря), 42:45

4:2 – Гутик, 49:12

4:3 – Дроздов, 54:20 (бул.)

Вратари: Лазушин – Красиков.

Броски: 33 – 24.

Штраф: 8 – 8.