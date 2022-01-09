КХЛ объявила об отмене трех матчей рижского «Динамо» в регулярном чемпионате

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что три ближайших матча регулярного чемпионата с участием «Динамо» из Риги были отменены.

По информации источника, данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуации в латвийском клубе, связанной с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 14 игроков команды сдали положительный тест на Covid-19.

Таким образом, матчи «Динамо» против одноклубников из Минска (12 января), а также «Металлурга» (15 января) и «Автомобилиста» (17 января), не будут сыграны в назначенный срок. Решение по поводу переноса встреч на более поздний срок будет принято дополнительно.

Напомним, что рижская команда занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков в 45 матчах.