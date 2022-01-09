Россия прорабатывает вариант участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает возможность участия хоккеистов НХЛ на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, организация уже получила одобрение IIHF и МОК на участие любого хоккеиста из расширенного списка, если ФХР возьмет на себя все транспортировочные и страховые расходы.

Как сообщает федеральный телеканал, самим игрокам предлагается разорвать контракт со своими клубами или уйти на пенсию, а потом вернуться на работу. Однако, в первом случае спортсмены при возвращении в НХЛ могут оказаться в других командах, а вариант с прерыванием пенсии возможен только с позволения всех клубов Лиги.

Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры после того, как из-за распространения нового штамма коронавируса пришлось перенести несколько десятков матчей регулярного чемпионата.