Положительные тесты на коронавирус были выявлены у 26 игроков «Салавата Юлаева»

Стало известно о том, сколько хоккеистов «Салавата Юлаева» заразились коронавирусной инфекцией.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», положительные тесты на Covid-19 сдали 26 игроков, представляющих команду из Башкортостана.
Ранее КХЛ отменила матчи уфимцев в рамках регулярного чемпионата против «Йокерита» (8 января) и рижского «Динамо» (10 января).
Напомним, что в данный момент «Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 46 сыгранных встречах.
12 января подопечные Томи Лямся должен провести выездной матч против «Авангарда».
источник: «БИЗНЕС Online»