IIHF не соглашалась на выступление российских хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил о том, что не согласовывал с ФХР выступление хоккеистов из НХЛ.

«Никакого соглашения между IIHF и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. IIHF просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», - приводит слова Тардифа «РИА Новости».

Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры после того, как из-за распространения нового штамма коронавируса пришлось перенести несколько десятков матчей регулярного чемпионата.