«Барыс» в овертайме победил «Металлург», одержав третью победу подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» на выезде оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Нур-Султана.
Победную шайбу в составе гостей забросил Линден Вей (64-я минута). Также отличились Алихан Асетов (1-я), Якоб Лилья (29-я) и Антон Сагадеев (37-я).
Хозяева площадки ответили забитыми голами в исполнении Никиты Коростелева (13-я), Брендана Лейпсика (26-я) и Линуса Хультстрема (48-я).
Таким образом, «Барыс» одержал третье победу кряду и с 48 очками занимает восьмую позицию Восточной конференции. «Металлург» продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока, имея в своем активе 71 очко.
В следующем матче «Барыс» сыграет в гостях с нижегородским «Торпедо» (11 января), а «Металлург» примет дома финский «Йокерит» (13 января).