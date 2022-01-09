Игроки НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине, исключений для россиян не будет

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что ни один хоккеист, связанный действующим контрактом с клубом североамериканской лиги, не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде-2022, исключений для российских хоккеистов не планируется.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил о том, что не согласовывал с ФХР выступление хоккеистов из НХЛ.

Напомним, что НХЛ отказалась отпускать своих игроков на Олимпийские игры после того, как из-за распространения нового штамма коронавируса пришлось перенести несколько десятков матчей регулярного чемпионата.