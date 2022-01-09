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«Северсталь» переиграла «Сочи»

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Череповце.
09 января 2022 19:14
автор: Максим Скороходов

«Северсталь» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ победила «Сочи» со счетом 4:2.

За клуб из Череповца забивали Давид Думбадзе (9-я минута), Илья Хохлов (23), Егор Морозов (35) и Никита Макеев (45). У сочинской команды отличился Кирилл Петьков (47) и Иван Морозов в большинстве.

Таким образом, «Северсталь» набрала 61 очко и занимает пятое место турнирной таблицы Западной Конференции, где «Сочи», имея на 20 очков меньше, идет одиннадцатым.

11 января «Северсталь» сыграет в гостях против «Витязя», а «Сочи» спустя два дня ждет выездная встреча со СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Сочи» (Сочи) - 4:2 (1:0, 2:0 1:2).

Голы:

1:0 – Думбадзе (Гераськин), 8:08

2:0 – Хохлов (Гуслистов), 22:07

3:0 – Морозов (Лишка, Хохлов), 34:28

4:0 – Макеев (Хабаров), 44:52

4:1 – Петьков , 46:09

4:2 – Морозов (Точицкий, Завгородний), 59:47 - Бол.

источник: «Советский спорт»
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