«Авангард» обыграл «Витязь» в Подольске

«Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Витязь» со счетом 4:1.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина забивали Оливер Каски в большинстве (1-я минута), Владимир Жарков (4), Арсений Грицюк, реализовавший численное преимущество (16), и Илья Каблуков (44). У клуба из Подольска в большинстве отличился Нико Оямяки (27).

Таким образом, «Авангард» набрал 58 очков и закрепился на пятом месте Восточной конференции, которое дает путевку в плей-офф Кубка Гагарина. Куда по-прежнему не попадает идущий десятым на Западе «Витязь», имея 42 очка в своем активе.

11 января команда из Московской области примет на своем льду «Северсталь», а омский клуб на следующий день должен дома сыграть с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) - «Авангард» (Омск) - 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Каски (Косов, Найт), 0:17 - Бол.

0:2 – Жарков (Сведберг, Комаров), 3:25

0:3 – Грицюк (Найт, Толчинский), 15:42 - Бол.

1:3 – Оямяки (Одетт, Аалтонен), 26:07 - Бол.

1:4 – Каблуков (Береглазов, Толчинский), 43:11