«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 4:3Б
В команде из Нижекамска забивали Руслан Петрищев (4-я минута матча), Андрей Чивилев (22) и Павел Порядин (52).
В составе бело-голубых дублем отличился Станислав Галиев, забросив шайбу сначала в большинстве (34), а потом и в равных составах (38), еще один гол был на счету Эрика О'Делла (42).
Победителя пришлось определять в серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Нефтехимика», а победный бросок совершил Эдуард Гиматов.
Таким образом, команда из Нижнекамска набрала 50 очков и поднялась на седьмое место в Восточной конференции, бело-голубые идут вторыми на Западе, имея 64 очка.
Московское «Динамо» 11 января примет на своем льду «Йокерит», а «Нефтехимик» на следующий день сыграет против «Трактора».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 3:4Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1Б)
Голы:
0:1 – Петрищев (Попов, Порядин), 3:07
0:2 – Чивилев (Кнот, Петрищев), 21:27
1:2 – Галиев (О'Делл, Шипачев), 33:47
2:2 – Галиев (Сергеев), 37:14
3:2 – О'Делл, 41:42
3:3 – Порядин (Митякин, Петрищев), 51:12
3:4 – Гиматов - победный буллит