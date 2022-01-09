«Нефтехимик» обыграл московское «Динамо» в серии буллитов

«Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил московское «Динамо» со счетом 4:3Б

В команде из Нижекамска забивали Руслан Петрищев (4-я минута матча), Андрей Чивилев (22) и Павел Порядин (52).

В составе бело-голубых дублем отличился Станислав Галиев, забросив шайбу сначала в большинстве (34), а потом и в равных составах (38), еще один гол был на счету Эрика О'Делла (42).

Победителя пришлось определять в серии буллитов, где точнее были хоккеисты «Нефтехимика», а победный бросок совершил Эдуард Гиматов.

Таким образом, команда из Нижнекамска набрала 50 очков и поднялась на седьмое место в Восточной конференции, бело-голубые идут вторыми на Западе, имея 64 очка.

Московское «Динамо» 11 января примет на своем льду «Йокерит», а «Нефтехимик» на следующий день сыграет против «Трактора».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 3:4Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1Б)

Голы:

0:1 – Петрищев (Попов, Порядин), 3:07

0:2 – Чивилев (Кнот, Петрищев), 21:27

1:2 – Галиев (О'Делл, Шипачев), 33:47

2:2 – Галиев (Сергеев), 37:14

3:2 – О'Делл, 41:42

3:3 – Порядин (Митякин, Петрищев), 51:12

3:4 – Гиматов - победный буллит