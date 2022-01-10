«Детройт» уступил «Анахайму» в серии буллитов, на счету Наместникова заброшенная шайба

Хоккеисты «Анахайм Дакс» добились домашней победы над «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Тревор Зеграс (7-я минута), Трой Терри (39) и Макс Комтуа (43). Победный буллит на счет того же Зеграса. Соперник ответил голами Филипа Гронека, Тайлера Бертуцци и Владислава Наместникова. Отметим, что в нынешнем сезоне 29-летний россиянин набрал 18 (10+8) очков в 36 проведенных встречах.

Таким образом, «Анахайм» набрал 45 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» идет девятым на Востоке (36 очков).

12 января «Дакс» сыграют дома против «Питтсбурга», а «Ред Уингз» в тот же день на выезде встретятся с «Сан-Хосе».