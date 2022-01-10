Панарин излечился от коронавируса

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщила о том, что форвард клуба Артемий Панарин покинул коронавирусный протокол НХЛ.

По информации источника, 30-летний россиянин уже возобновил тренировки с командой и будет доступен к следующей игре регулярного чемпионата – 11 января «синерубашечники» на выезде встретятся против «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, что Панарин находился в ковид-протоколе со 2 января. В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 31 матче, забросил 10 шайб и сделал 26 результативных передач.

«Рейнджерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков.