КХЛ отменила матч «Авангард» – «Салават Юлаев» из-за случаев коронавируса в уфимском клубе

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что матч регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым», запланированный на 12 января, был отменен.

По информации источника, данное решение было принято сегодня во время ежедневного оперативного совещания руководства лиги. Отмечается, что главной причиной отмены игры стала тяжелая эпидемиологическая ситуация в уфимском клубе, вызванная коронавирусом. В данный момент в команде выявлены 26 положительных тестов на Covid-19.

Также сообщается, что 11 января руководство КХЛ совместно с командами лиги обсудит возможные сценарии завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.