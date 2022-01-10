Названы лучшие игроки 17-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов 17-й игровой недели регулярного чемпионата.

Отметим, что лучшим голкипером стал Шимон Грубец, выступающий за «Авангард». Вратарь помог своей команде одержать две победы в трех матчах. При этом чех отразил 95,18% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,35.

Лучшим среди защитников стал игрок обороны «Амура» Руслан Педан, отличившийся двумя заброшенными шайбами и двумя ассистами по итогам четырех встреч.

Форвард «Металлурга» Никита Коростелев признан лучшим нападающим лиги – россиянин набрал 5 (3+2) очков в четырех матчах.

Лучшим новичком стал форвард «Адмирал» Даниил Гутик. В двух проведенных встречах игрок забил два гола.