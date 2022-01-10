Кинг заявил, что КХЛ может по уровню игры сравниться с НХЛ

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» Дейв Кинг считает, что уровень КХЛ вырос со времени его последней работы в России.

«Сейчас в КХЛ больше площадок североамериканского размера, и я считаю, что это интересно. В плане тактики матчи в НХЛ и КХЛ очень похожи. Различий не так много, потому что игры такие же насыщенные и напряженные. Так что уровень игры отличный, а уровень тренерских кадров я бы оценил высшей оценкой, он никогда еще не был так высок», - приводит слова Кинга Sport24.ru.

Добавим, что с «Металлургом» Кинг завоевывал бронзовые медали, а также побеждал в регулярном чемпионате, а с «Локомотивом» канадский специалист выходил в финал Западной конференции.