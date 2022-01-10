Кинг оценил состояние СКА

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» Дейв Кинг подтвердил, что провел разговор с Романом Ротенбергом, который 4 января официально стал главным тренером СКА.

«Звонил, это правда. Я видел 5-6 матчей СКА в нынешнем сезоне. Мне очень понравилось, это полностью «упакованная» команда. Отличный уровень хоккеистов, все происходит на высокой скорости, защитники грамотно поддерживают атаку. Есть и молодые хоккеисты, так что я получил хорошее впечатление. Он — динамичный лидер. Он хорошо работает с аналитикой, с видеотренером в СКА. Мне кажется, что при нем СКА покажет очень хорошие результаты и будет успешен. Команда хорошо готова», - приводит слова Кинга Sport24.ru.

Под официальным руководством Ротенберга СКА одержал две победы, обыграв в гостях «Куньлунь» (5:1) и выиграв дома у «Торпедо» (3:0).

На данный момент армейцы из Санкт-Петербурга лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков после 46 матчей.