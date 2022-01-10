В «Торпедо» выявили шесть случаев заражения COVID-19

Нижегородское «Торпедо» сообщило о выявленных в команде случаях заболевания COVID-19.

«По данным на 10 января в хоккейном клубе «Торпедо» положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. К тренировкам подключаются игроки молодежной команды «Чайка», которые также проходят регулярное тестирование на COVID-19», - написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Добавим, что на данный момент Лига решила не приостанавливать чемпионат, несмотря на наличие ряда команд на карантине.

«Торпедо» 11 января должно дома сыграть против «Барыса».

Пока нижегородцы не попадают в плей-офф Кубка Гагарина, занимая с 49 очками девятое место в турнирной таблице Западной конференции. От восьмой строчки «Торпедо» отстает на 5 очков.