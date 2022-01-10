Роман Ротенберг: Мы видим, что проблемы с пандемией есть и в НХЛ, но они продолжают играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил надежду, что его команда сможет провести все матчи в этом сезоне, несмотря на проблемы в КХЛ с коронавирусом.

«Да, мы планируем, что так и будет. Понятно, что бывают ситуации, которые сложно контролировать. Мы видим, что проблемы с пандемией есть и в Национальной хоккейной лиге, но они продолжают играть и не останавливают чемпионат», - приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее КХЛ приняла решение не приостанавливать регулярный чемпионат. Отметим, что с начала 2022 года из-за коронавируса было уже перенесено 13 матчей.