«Вашингтон» пропустил семь шайб от «Бостона», Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Бостон Брюинз».
Встреча завершилась со счетом 3:7 в пользу гостей, в составе которых отличились Давид Пастрняк и Брэд Маршан, оформившие по дублю, а также Мэтт Гржелчик, Крейг Смит и Эрик Хаула.
Отметим, что дважды «Бостон» реализовывал численное преимущество.
Хозяева ответили двумя голами Конора Шири и шайбой Ти-Джея О'Ши. Последний отличился с передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Таким образом, «Бостон» набрал 40 очков и закрепился на восьмой строчке на Востоке.
«Вашингтон» с 49 очками остался на пятой позиции.
источник: «Советский спорт»