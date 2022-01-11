Георгиев отразил 36 бросков, но не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду переиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Филлип Дано, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе. Гости смогли ответить лишь шайбой Мики Зибанежада.

Ворота «рейнджеров» защищал Александр Георгиев, сумевший отразить 36 бросков. Форвард гостей Артемий Панарин не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности »-2».

«Лос-Анджелес» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 50 очками остался четвертым на Востоке.