В хоккейном ЦСКА выявлены еще три случая заражения коронавирусом среди представителей основной команды.

Как сообщили в клубной пресс-службе, еще семь случаев зафиксировано в составе молодежной команды красно-синих.

Ранее сообщалось о 17 заболевших в основе армейцев.

Напомним, по этой причине ЦСКА был вынужден пропустить календарные встречи с питерским СКА и «Сочи».

Накануне КХЛ объявила, что не собирается приостанавливать регулярный чемпионат, а будет отменять лишь отдельные матчи команд, в которых будут зафиксированы вспышки заболеваемости.

После 47 подопечные Сергея Федорова с 63 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.