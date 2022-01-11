Ближайшие два матча «Спартака» в КХЛ не состоятся

Два ближайших матча КХЛ с участием московского «Спартака» не состоятся в намеченные дни.

Как сообщает «ВсеПроСпорт», будут отменены игры красно-белых со столичными клубами «Динамо» (13 января) и ЦСКА (15 января). Отмечается, что более двадцати представителей «Спартака» отравились во время гостевых матчей на Дальнем Востоке. 9 января подопечные Бориса Миронова проиграли «Адмиралу» со счетом 3:4.

Некоторые игроки красно-белых сдали положительные тесты на коронавирус.

Добавим, что встреча «Спартака» с «Динамо» может состояться 15 января.