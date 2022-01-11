Минское «Динамо» просит КХЛ о переносе своих матчей из-за вспышки коронавируса в клубе

КХЛ может перенести четыре ближайших матча минского «Динамо».

Как сообщает Sport24, руководство белорусского клуба уже обратилось с такой просьбой к лиге. Отмечается, что более, чем половина хоккеистов »Динамо» испытывает симптомы заболевания коронавирусом. В данный момент игроки «зубров» ждут результаты ПЦР-тестов.

Минчане просят отложить проведение матчей с «Северсталью» (17 января), «Витязем» (19 января), «Сочи» (21 января) и рижским «Динамо» (23 января).

Напомним, что ранее КХЛ отказалась приостанавливать чемпионат, но отменила несколько игр с участием рижского «Динамо», ЦСКА, «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и «Торпедо».