КХЛ приняла совместное с клубами решение продолжить регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига продолжит регулярный чемпионат, несмотря на вспышку коронавируса.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, решение принято совместно с клубами.

Напомним, что с начала 2022 года КХЛ уже отменила 13 игр с участием рижского «Динамо», ЦСКА, «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и «Торпедо». Также в СМИ сообщалось о том, что под вопросом ближайшие матчи «Спартака» и минского «Динамо».

На данный момент на карантине остаются «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо».

Сегодня в КХЛ состоятся три матча: СКА - «Ак Барс», «Динамо» (Москва) - «Йокерит» и «Витязь» - «Северсталь».