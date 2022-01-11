Алексей Морозов: Благополучные по здоровью клубы КХЛ будут продолжать играть

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги не останавливать чемпионат из-за вспышки коронавируса в некоторых клубах.

«Появились клубы, где болеют игроки всей системы. Но все клубы хотят доиграть сезон. Сегодня думали, как продолжать чемпионат, выслушали позицию клубов. Склоняемся к тому, что чемпионат должен продолжаться в честной и спортивной борьбе. Договорились о том, что сделаем некий опрос по клубам. На данный момент принято решение, что благополучные по здоровью клубы будут продолжать играть», — цитирует главу лиги «Чемпионат».

Морозов также отметил, что за последнюю неделю в командах КХЛ коронавирусом заболели 127 человек.

Сегодня состоятся три матча: СКА - «Ак Барс», «Динамо» (Москва) - «Йокерит» и «Витязь» - «Северсталь».