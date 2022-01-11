КХЛ назвала точное количество хоккеистов, заболевших коронавирусом

Континентальная хоккейная лига опубликовала статистику по коронавирусу в клубах.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, на 11 января 97 игроков сдали положительные ПЦР-тесты. Также коронавирусом заболели 23 представителя команд. Значительную часть положительных тестов зафиксировали у хоккеистов «Торпедо», ЦСКА, рижского «Динамо», «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста». Матчи этих клубов были перенесены.

Напомним, что сегодня состоялась видеоконференция с клубами КХЛ, на которой было принято решение не останавливать регулярный чемпионат.