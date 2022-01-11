КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады

КХЛ договорилась с Федерацией хоккея России о возможности проведения матчей во время ОИ-2022 при обоюдном желании клубов.

Как сообщает официальный сайт лиги, если большая часть игр будет проведена во время олимпийского перерыва, то сохранится возможность полноценного плей-офф. В противном случае клубам предложено изменить схему проведения розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, что сегодня состоялась видеоконференция с клубами КХЛ, на которой было принято решение не останавливать регулярный чемпионат.

На 11 января 97 игроков сдали положительные ПЦР-тесты. Также коронавирусом заболели 23 представителя команд.