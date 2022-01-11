Игра с «Анахаймом» станет для Малкина первым матчем в сезоне

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин примет участие в ближайшем матче команды.

Как сообщает в своем твиттере журналист Джош Гетцоф, 35-летний хоккеист выйдет на лед в игре с «Анахаймом». Матч запланирован на 12 января по московскому времени и начнется в 6:00.

Напомним, что в июне Малкин перенес хирургическое вмешательство. Перед стартом сезона НХЛ россиянин был помещен в долгосрочный писок травмированных.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Евгений провел 33 матча, в которых набрал 28 (8+20) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на счету россиянина четыре встречи и пять (1+4) очков.