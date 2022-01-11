Десять игроков «Спартака» и три представителя клуба сдали положительный тест на коронавирус

Десять игроков московского «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает «РИА Новости», кроме них заразились еще три клубных сотрудника.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что после возвращения из Владивостока, где красно-белые проводили очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала», у ряда игроков команды появились симптомы пищевого отправления, а несколько человек сдали положительные тесты на коронавирус.

13 января «Спартаку» предстоит выездной поединок против столичных динамовцев, а 15 - с ЦСКА.