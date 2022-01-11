КХЛ перенесла матч «Металлург» - «Йокерит» из-за вспышки коронавируса в составе уральцев

Руководство КХЛ приняло решение перенести матч регулярного чемпионата между магнитогорским «Металлургом» и финским «Йокеритом».
Как сообщает официальный сайт лиги, причиной является вспышка коронавируса в составе уральцев: девять игроков и два представителя команды сдали положительные тесты.
Встреча должна была состояться 13 января в Магнитогорске.
Напомним, ранее лига приняла решение не приостанавливать чемпионат, а переносить или отменять отдельные матчи в случае ухода команд на карантин.
Всего с начала 2022 года перенесено уже 15 матчей, шесть команд отправлены на изоляцию.
источник: КХЛ