Московское «Динамо» уступило на своем льду «Йокериту»

«Йокерит» победил московское «Динамо» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победу финской команде принесли точные броски Никлас Йенсен (32-я минута, в большинстве), Отто Лескинен (49) и Ханнес Бьернинен (59). У московской команды отличились Антон Ведин (27, в большинстве) и Роб Клинкхамер (53).

Клуб из Хельсинки остался на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 64 очка. «Динамо» идет вторым. У «бело-голубых» также 64 очка.

В следующем матче российский клуб должен был встретится 13 января со «Спартаком» в Москве, а «Йокерит» планировал сыграть в гостях с «Металлургом». Обе игры перенесли из-за коронавируса.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Ведин (Петерссон, Шипачев), 26:58 (5x4)

1:1 – 3Йенсен (Хольм, Шредер), 31:37 (5x4)

1:2 – Лескинен (О'Нил), 48:23

2:2 – Клинкхаммер (Линдберг, Шипачев), 52:30

2:3 – Бьернинен (Скленичка, Меньшиков), 58:35

Вратари: Бочаров - Линдбек