Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Московское «Динамо» уступило на своем льду «Йокериту»

Ранее стало известно о переносе матча с участием финского клуба.
11 января 2022 21:49
автор: Александр Поволоцкий

«Йокерит» победил московское «Динамо» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победу финской команде принесли точные броски Никлас Йенсен (32-я минута, в большинстве), Отто Лескинен (49) и Ханнес Бьернинен (59). У московской команды отличились Антон Ведин (27, в большинстве) и Роб Клинкхамер (53).

Клуб из Хельсинки остался на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 64 очка. «Динамо» идет вторым. У «бело-голубых» также 64 очка.

В следующем матче российский клуб должен был встретится 13 января со «Спартаком» в Москве, а «Йокерит» планировал сыграть в гостях с «Металлургом». Обе игры перенесли из-за коронавируса.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы:

1:0 – Ведин (Петерссон, Шипачев), 26:58 (5x4)

1:1 – 3Йенсен (Хольм, Шредер), 31:37 (5x4)

1:2 – Лескинен (О'Нил), 48:23

2:2 – Клинкхаммер (Линдберг, Шипачев), 52:30

2:3 – Бьернинен (Скленичка, Меньшиков), 58:35

Вратари: Бочаров - Линдбек

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышлоОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноПогиб в автокатастрофе: оборвалась жизнь известного футболиста
КХЛ не испугалась «омикрона». А, может, в лиге уверены в отмене Олимпиады?
КХЛ обсуждала, обсуждала вопрос с остановкой чемпионата из-за сложной эпидемиологической ситуации, но так и не решилась поставить регулярку на паузу. Несмотря на новые случаи вспышек ковида в клубах и новых переносов матчей.
«Лига Ставок» разыграет поездку в гости к Головину, Paddy Power ищет клуб для Уилшира. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
В «Локо» — распродажа, в «Динамо» — Смолов, а в «Спартаке» — нутриционист. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях из клубов Российской Премьер-Лиги.
Шанс Мозалева, «тест на блат» для Дэвис и «золотой покер» России. Интриги ЧЕ по фигурному катанию
В среду, 12 января, в Таллине стартует чемпионат Европы. Он станет последней проверкой перед Олимпиадой для фигуристов нашей сборной и может вызвать замены в ее составе.
«Мы готовы идти ва-банк». Глава «Лиги Ставок» рассказал о борьбе за контракт с РПЛ и трендах букмекерского рынка
Президент и совладелец БК «Лига Ставок» Юрий Красовский подвел итоги 2021 года и поделился планами на будущее в большом интервью «Рейтингу Букмекеров». Приводим основные тезисы.
Родила царица в ночь не то сына, не то дочь… Реакция на участие в Олимпиаде первого «небинарного» спортсмена
В Пекине-2022 США будет представлять небинарный фигурист Тимоти Ледук. Он не мужчина и не женщина. И это не всем нравится.
Большунов «уронил» наши пекинские акции. Олимпийский прогноз для сборной России #2
Соревнования двух новогодних недель заставили нас скорректировать – увы, не в лучшую сторону - общий прогноз по количеству российских побед на зимней Олимпиаде, которая откроется 4 февраля.
«С Орешкиным общаюсь чаще, чем с Гинером». Алексей Березуцкий — о работе в ЦСКА и возвращении брата Василия
Алексей Березуцкий рассказал Нобелю Арустамяну о том, как набирается тренерского опыта в ЦСКА. «Плеймейкер» приводит фрагменты большого интервью.
«Первый после Бога» Миранчук, коллекционер унитазов Кокорин и Йозе Марино из Балашихи. Обзор мемов
Главные посленовогодние спортивные события в картинках и цитатах.
Уже на свободе — пока не в игре. Скандал с «антиваксером» Джоковичем замят, но может разгореться вновь
Федеральный окружной суд Мельбурна постановил, что виза Новака Джоковича для въезда в Австралию была аннулирована неправильно. Но примет ли знаменитый теннисист участие в Australian Open?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика