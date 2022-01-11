«Ак Барс» нанес поражение СКА в Санкт-Петербурге

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на выезде обыграл питерский СКА.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Пер Линдхольм с передачи Джордана Уила, Никита Дыняк, которому ассистировали Артем Галимов и Роман Рукавишников, а также сам Уил, поразивший уже пустые ворота под занавес игры..

Хозяева ответили точным броском Никиты Гусева, воспользовавшегося передачами Михаила Воробьева и Данилы Моисеева.

Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 66 очков и закрепились на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с таким же количеством очков остался лидером Запада, однако может разделить первую строчку с московским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 - Линжхольм (Уил), 3:13

1:1 - Гусев (Воробьев, Моисеев), 8:43

1:2 - Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11

1:3 - Уил, 19:28 (п.в.).

Вратари: Юханссон - Бобков.