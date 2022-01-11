Капризов может сыграть в матче «Миннесоты» с «Анахаймом»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов может выйти на лед на этой неделе.

Как сообщает в своем твиттере журналист Майкл Руссо, в клубе надеются, что 24-летний хоккеист оправится от травмы и сыграет в матче с «Анахаймом». Встреча пройдет в ночь на 15 января по московскому времени.

Напомним, что Кирилл получил повреждения во время игры с «Бостоном». 6 января на 31-й минуте россиянин ударился о борт, после того, как в него врезался форвард «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов отправился в раздевалку.

В текущем сезоне нападающий набрал 40 (14+26) очков в 32 играх.