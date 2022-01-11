«Северсталь» пропустила за десять секунд до финальной сирены, но обыграла «Витязь» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на выезде одолела подольский «Витязь» в овертайме.

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Егор Морозов, Даниил Вовченко и Никита Гуслистов. Результативный балл заработал голкипер команды Андрея Разина Владислав Подъяпольский, ассистировавший Вовченко.

Хозяева ответили шайбами Виталия Попова и Ивана Зинченко, сравнявшего счет за десять секунд до конца третьего периода.

«Северсталь» набрала 63 очка и сравнялась с идущим четвертым на Западе ЦСКА. «Витязь» с 43 очками остался десятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) - «Северсталь» (Череповец) - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Попов (Смолин, Одетт), 15:02

1:1 - Морозов (Стенквист, Тимашов), 32:17

1:2 - Вовченко (Хохлов, Подъяпольский), 40:53

2:2 - Зинченко (Одетт, Аалтонен), 59:50

2:3 - Гуслистов (Хохлов), 60:41.

Вратари: Сапрыкин - Подъяпольский.