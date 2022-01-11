«Ак Барс» обеспечил себе выход в плей-офф после победы над СКА

«Ак Барс» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ сезона 2021/2022.

Об этом стало известно после гостевой победы казанцев над СКА (3:1). Команда Дмитрия Квартальнова набрала 66 очков после 48 игр. Таким образом, «Ак Барс» не сможет опуститься на девятую строчке в таблице Западной конференции.

Ранее выход в плей-офф оформили челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

Гарантировать участие в розыгрыше Кубка Гагарина мог и СКА, но для этого петербургский клуб должен был обыграть «Ак Барс».