Айкел провел первую тренировку в составе «Вегаса» после обмена и операции

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел начал тренироваться со своей новой командой. Об этом информирует официальный сайт «Голден Найтс».

Напомним, что 25-летнему хоккеисту нужна была операция. Джек был настроен на замену межпозвоночного диска на искусственный. Его прежний клуб «Баффало» выступал против такого варианта, поскольку ни один из хоккеистов, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру.

В начале ноября «клинки» совершили обмен с «Вегасом». Взамен на форварда «Сэйбрз» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.

12 ноября Айкел успешно перенес операцию.