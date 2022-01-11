Дмитрий Квартальнов - о решении КХЛ не останавливать чемпионат: Как сможем, будем продолжать играть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался по поводу решения КХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат, несмотря на многочисленные вспышки коронавируса в командах.

»Согласен ли с решением КХЛ не останавливать чемпионат? Как я могу комментировать решение лиги? Мы принимаем то, что нам указывает лига. Как сможем, будем продолжать играть», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, сегодня состоялась видеоконференция клубов с руководством лиги, по результатам которой было решено продолжать регулярный чемпионат, отменяя или перенося лишь отдельные матчи.

В составе казанской команды положительный тест на коронавирус сдал ветеран Данис Зарипов.

В своем последнем матче «Ак Барс» на выезде нанес поражение питерскому СКА со счетом 3:1. Подопечные Квартальнова гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина.

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