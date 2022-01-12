Роман Ротенберг: Мы не имеем права проигрывать дома

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» (1:3).

«По настрою нет вопросов к ребятам. Обсудили в раздевалке причины поражения. Мы не имеем права проигрывать дома, все это понимают. Будем работать над ошибками. Самая главная игра - следующая. Лидеры команды сказали, что надо брать ответственность на себя, использовать моменты, не перекладывать ничего друг на друга. Мы над этим работаем. В таких матчах нужен характер, нужно забивать мусорные голы», - приводит слова наставника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, питерцы уступили со счетом 1:3, потерпев первое поражение под руководством Ротенберга, однако продолжают лидировать в Западной конференции.

«Ак Барс» стал третьей командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.