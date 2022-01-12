Хет-трик Кучерова помог «Тампе» разгромить «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде крупно переиграла «Баффало Сэйбрз».
Матч закончился со счетом 6:1 в пользу гостей. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился хет-триком, одну из шайб забросив в большинстве. Еще по одному разу отличились Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. В активе защитника Михаила Сергачева одна голевая передача.
Хозяева смогли ответить лишь голом Винни Хинострозы, воспользовавшегося численным преимуществом.
Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли набрал 53 очка и догнал лидирующую на Востоке «Флориду».
«Клинки» с 26 очками остались на 14-й позиции.
источник: «Советский спорт»