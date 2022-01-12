Голевая передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «хищников», в составе которых отличились Люк Канин и Мэтт Дюшен, оформившие по дублю, а также Таннер Жанно.

Гости забивали стараниями Николаса Обе-Кубеля, Андре Бураковски, Натана Маккиннона и Кэйла Макара, которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин.

Обе команды по разу реализовали численный перевес, в том числе, в эпизоде с победной шайбой хозяев.

«Нэшвилл» набрал 50 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Лавины» идут следом, отставая на 13 очков, но имея четыре игры в запасе.