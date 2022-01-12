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«Флорида» обыграла «Ванкувер», Мамин забил гол, Бобровский отразил 42 броска

Игра регулярного чемпионата НХЛ прошла в американском Санрайзе.
«Флорида» обыграла «Ванкувер», Мамин забил гол, Бобровский отразил 42 броска
12 января 2022 08:28
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Флорида Пантерз"

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Ванкувер» со счетом 5:2.

За американскую команду забивали Аарон Экблад (6-я минута), Сэм Райнхарт (7 и 29 в большинстве), Максим Мамин (30) и Александр Барков в меньшинстве (39).

У клуба из Канады заброшенными шайбами отличились Джэйсон Дикенсон (12) и Юхо Ламмико (45).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» сохранили за собой первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 53 очка. «Кэнакс» остались с 35 очками и идут предпоследними в Тихоокеанском дивизионе.

«Ванкувер» 14 января проведет гостевую встречу против «Тампы-Бэй», а «Флорида» на следующий день примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Ванкувер Кэнакс» - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Экблад (Лунделль, Ватрано), 5:18

2:0 – Райнхарт (Барков, Гудас), 6:24

2:1 – Дикинсон (Хант, Гарланд), 11:31

3:1 – Райнхарт (Экблад, Юбердо), 28:46 - Большинство

4:1 – Мамин (Ватрано, Лунделль), 29:12

5:1 – Барков (Райнхарт, Экблад), 39:00 - Мен.

5:2 – Ламмикко (Хант, Мотт), 44:34

Вратари: Бобровский 42/44 – Демко 21/26.

источник: «Советский спорт»
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