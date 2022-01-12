Малкин оформил дубль за «Питтсбург» в первом матче в сезоне и помог ему обыграть «Анахайм»

«Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» со счетом 4:1.

По дублю в составе «пингвинов» оформили Джефф Картер, забросивший сначала голкиперу (2-я минута), а потом в пустые ворота (58), и Евгений Малкин. Для россиянина данная игра была первой в сезоне, перед началом которого он перенес операцию на колене. Первую свою шайбу он забросил в большинстве (24), а вторую - в равных составах (35).

Автором единственного гола «уток» стал Якоб Силфверберг (29).

Таким образом, «Пингвинз» набрали 47 очков и закрепились на четверном месте в Столичном дивизионе в зоне плей-офф. «Дакс» остались с 45 очками на второй строчке турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона.

«Питтсбург» 14 января проведет гостевой матч против «Лос-Анджелеса», а «Анахайм» на следующий день сыграет на выезде с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» - «Питтсбург Пингвинз» - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Картер (Петтерссон), 1:05

0:2 – Малкин (Генцел, Летанг), 23:23 - Бол.

1:2 – Силфверберг (Милано), 28:33

1:3 – Малкин (Капанен, Марино), 34:38

1:4 – Картер (Капанен, Малкин), 57:03