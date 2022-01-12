Шайба Михеева помогла «Торонто» одолеть «Вегас», Додонов набрал одно очко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде переиграл «Вегас Голден Найтс».
Встреча завершилась в серии буллитов. В основное время была зафиксирована ничья 3:3.
У хозяев отличились Киган Колесар, забросивший шайбу в большинстве с передачи Евгения Дадонова, Вильям Карлссон и Алекс Пьетранджело, также реализовавший численное преимущество.
Гости забили стараниями Уильяма Нюландера, Остона Мэттьюза и Ильи Михеева.
Победный буллит реализовал Нюландер.
«Кленовые листья» набрали 49 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» с 48 очками остался вторым на Западе.
источник: «Советский спорт»