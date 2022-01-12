Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча против «Анахайм Дакс», сообщает пресс-служба НХЛ.

В активе форварда две заброшенные шайбы и одна голевая передача. Отметим, что Евгений провел свой первый матч в нынешнем сезоне. До этого россиянин восстанавливался после перенесенной в июне операции на колене.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «пингвинов», которые набрали 47 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.