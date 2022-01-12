Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В матче против «Баффало Сэйбрз» форвард, не так давно вернувшийся в строй после травмы, сделал хет-трик и принес своей команде разгромную победу со счетом 6:1.

Второй звездой стал нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Рейнхарт, отметившийся двумя заброшенными шайбами и голевой передачей в матче против «Ванкувер Кэнакс» (5:2), третьей - форвард «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшен, оформивший дубль во встрече против «Колорадо Эвеланш» (5:4).

Напомним, в текущем сезоне Кучеров провел пока всего шесть матчей, в которых смог набрать уже девять (4+5) очков.